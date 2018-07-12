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Газ и коммуналка подорожают на 25% – НБУ

В Нацбанке ожидают повышения цен на природный газ для населения в 2018 году на 25%.

Газ

Такой прогноз озвучил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.

– Мы ожидаем, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет приблизительно на уровне 25%, – сказал Сологуб.

По его словам, повышение тарифов приведет к росту инфляции примерно на 0,9%.

При этом в Минэкономразвития прогнозируют рост тарифов на газ для населения в 2018 году на 18%.

Читайте: Гройсман просит пересмотреть премии в Нафтогазе: Это перегиб

По прогнозам экспертов, с октября 2018 года цена на газ может вырасти на 73%.

Фото: pixabay.com

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