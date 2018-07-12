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Хороших новостей ждать не стоит – прогноз Порошенко на встречу Трампа с Путиным

Президент Петр Порошенко заявил, что в результате встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина не стоит ждать хороших новостей.

Трамп і Путін

Президент Петр Порошенко считает, что встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина не ознаменуется хорошими или плохими новостями.

– Оптимистичных сюрпризов из Хельсинки не будет. И в то же время никаких пессимистических сюрпризов также не будет. Это будет просто встреча и начало дискуссии. Украина будет среди приоритетных тем, – сказал Порошенко.

По его словам, начало дискуссии не сразу приведет к результатам.

– Но мы ожидаем мира, конца оккупации и выполнения безопасности пакета Минских соглашений. Он может быть обеспечен только благодаря международной операции под мандатом Совбеза ООН. Присутствие миротворцев может спасти жизни солдат и гражданских лиц, – добавил президент.

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К слову, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 16 июля в Хельсинках.

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