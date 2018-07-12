Порошенко анонсировал поправку к антикоррупционному закону

Президент Петр Порошенко надеется, что сегодня Верховная Рада примет последнюю поправку к антикоррупционному закону.

Президент Петр Порошенко во время разговора в рамках симпозиума НАТО выразил надежду, что сегодня Верховная Рада примет последнюю поправку к антикоррупционному закону.

– Держу пальцы скрещенными и надеюсь, что сегодня мы утвердим финальную поправку относительно антикоррупционного закона и завершим процесс создания антикоррупционных учреждений… Закончим созданием абсолютно независимого антикоррупционного суда. Впервые он будет создан с участием международных экспертов, которые специализируются в борьбе с коррупцией и присоединились к этому закону, – сказал Порошенко.

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К слову, в Великобритании призвали вернуть в созданном Антикоррупционном суде право на апелляцию по делам, рассмотрение которых уже началось.