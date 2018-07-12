Проезд в метро Киева: с 14 июля введут новые жетоны

С 14 июля в киевском метрополитене в связи с подорожанием проезда синие жетоны заменят на зеленые.
Киевляне на странице сообщества Транспорт Киева в Facebook сообщают, что в метро уже появились соответствующие объявления.
– В связи со сменой тарифа появятся зеленые жетоны. Обменять старые жетоны на новые можно без доплаты на протяжении июля, в августе – уже с доплатой, – говорится в сообщении.
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Напомним, в мае стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 14 июля составит 8 гривен.
Фото: Транспорт Києва/Facebook, КП “Київський метрополітен”
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