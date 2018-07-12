PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Проезд в метро Киева: с 14 июля введут новые жетоны/

Проезд в метро Киева: с 14 июля введут новые жетоны

С 14 июля в киевском метрополитене в связи с подорожанием проезда синие жетоны заменят на зеленые.

Зелені жетони

Киевляне на странице сообщества Транспорт Киева в Facebook сообщают, что в метро уже появились соответствующие объявления.

– В связи со сменой тарифа появятся зеленые жетоны. Обменять старые жетоны на новые можно без доплаты на протяжении июля, в августе – уже с доплатой, – говорится в сообщении.

Читайте: Цинично и недопустимо! Киевляне требуют отменить повышение цен на проезд

Напомним, в мае стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 14 июля составит 8 гривен.

Фото: Транспорт Києва/FacebookКП “Київський метрополітен”

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Кличко: Разница тарифа на проезд пойдет на развитие транспортной инфраструктуры
Сутички у Київраді
В Киевсовете произошли столкновения из-за подорожания проезда
отравление уток
На озере в Киеве отравили диких уток (18+)
Швидка допомога
Трагедия в Киеве: из окна выпала 7-летняя девочка
Арешт майна боржників
В Киеве жилье должников будут арестовывать без предупреждения
в киеве утонул мужчина
В киевском озере нашли труп мужчины
Киевские депутаты предотвратили остановку метрополитена
Покупал авто: в Киеве мужчине прострелили ноги и забрали деньги
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка