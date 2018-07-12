Причина взрыва миномета Молот

Миномет Молот взорвался на Ровенском полигоне из-за двойного заряжания.
Заместитель министра обороны Игорь Павловский заявил, что причиной взрыва миномета Молот на Ровенском полигоне стало двойное заряжание, передает Громадське.
– Во время проведения следственного эксперимента было установлено, что трагический случай произошел в результате двойного заряжания миномета во время проведения стрельб. При этом установлено, что все оружие и боеприпасы были в технически исправном состоянии на время проведения стрельб, – сказал Павловский.
Он добавил, что следователи провели эксперименты с четырьмя минометами и передали результаты в Институт судебных экспертиз, чтобы окончательно определить причину.
Читайте: Без интернета не обошлось! Секреты разработки миномета Молот
К слову, генеральный директор госконцерна Укроборонпром Павел Букин заявил, что альтернатив миномету Молот для Вооруженных сил Украины нет.