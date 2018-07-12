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Причина взрыва миномета Молот

Миномет Молот взорвался на Ровенском полигоне из-за двойного заряжания.

Міномет Молот

Заместитель министра обороны Игорь Павловский заявил, что причиной взрыва миномета Молот на Ровенском полигоне стало двойное заряжание, передает Громадське.

– Во время проведения следственного эксперимента было установлено, что трагический случай произошел в результате двойного заряжания миномета во время проведения стрельб. При этом установлено, что все оружие и боеприпасы были в технически исправном состоянии на время проведения стрельб, – сказал Павловский.

Он добавил, что следователи провели эксперименты с четырьмя минометами и передали результаты в Институт судебных экспертиз, чтобы окончательно определить причину.

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К слову, генеральный директор госконцерна Укроборонпром Павел Букин заявил, что альтернатив миномету Молот для Вооруженных сил Украины нет.

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