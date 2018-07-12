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У министра культуры Украины умерла мама

11 июля умерла мать министра культуры Украины Евгения Нищука – Анна Алексеевна Нищук.

нищук

Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

– Очень тяжело терять родных и близких людей, а смерть матери – самая большая трагедия в жизни каждого человека. Выражаем свои искренние и глубокие соболезнования по поводу утраты самого родного в мире человека. Скорбим вместе с Вами, светлая и вечная ей память, – говорится в сообщении.

Читайте: Умер Левко Лукьяненко

Напомним, 29 мая у Олега Винника умерла 80-летняя мама. Анна Яковлевна продолжительное время болела и перенесла три инсульта.

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