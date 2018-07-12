Водитель, который переехал 6 человек, вышел по амнистии

Андрей Полтавец, который получил два тюремных срока за смертельное ДТП в Харькове и пьяное вождение вышел из колонии по амнистии.

Об этом сообщает Укринформ.

Андрей Полтавец в 2008 году в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 6 человек в Харькове. В 2015 году он досрочно вышел из тюрьмы.

В 2017 году получил второй срок за вождение в пьяном виде и без водительского удостоверения.

– Андрей Полтавец, который отбывал наказание в Хролевском исправительном центре №140 с 10 мая 2018 года, освобожден по амнистии 8 июня 2018 года, – сообщила представитель Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Ольга Кузнецова.

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По ее словам, сведений о том, где он находился ранее, у нее нет.

Напомним, Андрей Полтавец в мае 2008 года в состоянии алкогольного опьянения выехал на Mitsubishi L-200 на трамвайную остановку на ул. Полтавский шлях в Харькове. В результате ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей и беременная женщина.

Его приговорили к 10 годам лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

В сентябре 2015 года он вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

К слову, 18 октября 2017 года в Харькове на улице Сумская Lexus въехал в толпу людей. На месте погибли 5 человек, шесть оказались в больнице.

Фото: УНИАН.