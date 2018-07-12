Вступительная кампания 2018: самые популярные ВУЗы и сколько подано заявлений

12 июля начался прием заявлений на поступление в ВУЗы на бакалавра, младшего специалиста на базе 11 классов, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления. Сейчас уже зарегистрировано более 123 тыс. электронных кабинетов, через которые подано около 42 тыс. заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Пока больше всего заявлений подано в КНУ им. Шевченко, ЛНУ Франко, Киевскую и Львовскую политехнику, ХНУ Каразина, ДНУ Гончара.

– Сейчас через электронные кабинеты свои заявления подали уже более 12,5 тысяч абитуриентов, то есть 10% от тех, кто зарегистрировал кабинеты. Это нормальная стабильная динамика, система работает в штатном режиме, и мы готовы и дальше принимать заявления от абитуриентов. Но хочу обратить внимание, чтобы перед подачей электронных заявлений абитуриенты обязательно проверили данные, внесенные в электронный кабинет. Поскольку после подачи первого заявления они уже не смогут исправить никакую информацию, – отметила директор ГП Инфоресурс Оксана Белик.

Она также призвала абитуриентов не спешить подавать заявления в первые дни – это они смогут сделать до 18.00 26 июля. А до 18.00 часов 25 июля будет открыта возможность для регистрации электронных кабинетов.

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– Посмотрите на учебные заведения, их конкурсные предложения, определите правильно приоритеты. Помните, что место абитуриента в рейтинге определяется не датой подачи заявлений, а зависит лишь от конкурсного балла, – обратилась к поступающим Белик.

Генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров добавил, что во время подачи заявлений на бюджет абитуриенты должны особенно внимательно отнестись к определению приоритетности. Ведь после подачи заявления изменить приоритетность уже невозможно.

Вместе с тем, если заявление с приоритетом еще не зарегистрирована в учреждении, то абитуриент может ее отменить и подать новую. Но если заявление зарегистрировано, то в случае отмены поступающий теряет приоритет без возможности его возобновления.

– Хочу напомнить, что поступающие на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления могут подать на бюджет до 7 заявлений на 4 специальности. Следует очень внимательно отнестись к определению приоритетности. В алгоритме адресного размещения госзаказа рассматриваются абсолютно все заявления, и приоритетность не дает преимущества того или иного заявления, но она определяет последовательность их рассмотрения, – пояснил Олег Шаров.

Чтобы подать заявление, поступающему нужно зайти в свой электронный кабинет (или создать его), проверить (либо заполнить всю необходимую информацию и документы, после чего нажать кнопку Подача заявлений. В форме выбора конкурсных предложений необходимо выбрать регион (обратите внимание, что Киев – в конце перечня), учреждение, образовательный степень, форму обучения и специальность.

Определившись с конкурсными предложениями, поступающий должен отметить галочкой нужную, выбрать для нее сертификаты ВУЗ, источники финансирования и приоритетности (для заявлений на бюджет). Поэтому он сможет подать заявление, предварительно также подтвердив согласие с общими параметрами участия в конкурсном отборе.

Напомним, 2 июля стартовала вступительная кампания 2018 в высшие учебные заведения Украины. На сайте ez.osvitavsim.org.ua продолжается регистрация электронных кабинетов для подачи заявлений в выбранные ВУЗы.

Фото: znaj.ua.