Вывести войска с Донбасса и освободить пленных – заявление Украины и НАТО к РФ

НАТО и Украина призвали Россию вывести войска с Донбасса и прекратить политическую, финансовую и военную поддержку незаконных военных формирований.

Об этом сказано в заявлении по отношениям Украина-НАТО, передает Интерфакс-Украина.

– Союзники и Украина подтверждают свою поддержку урегулированию конфликта дипломатическими средствами в соответствии с Минскими соглашениями и приветствуют усилия Нормандского формата, – говорится в заявлении.

НАТО и Украина обеспокоены продолжающимися попытками России еще больше дестабилизировать ситуацию в Украине, включая угрозу применения силы, дезинформацию, кибератаки, энергетический шантаж и вмешательство в суверенные институциональные и избирательные процессы Украины.

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– Они призывают Россию отказаться от таких действий, – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Киев и страны-члены НАТО требуют от России обеспечить доступ для мониторинговых организаций на территорию Крыма.

– И освободить украинских заключенных и заложников, задержанных в России, Крыму и на востоке Украины, – отмечается в документе.

Лидеры стран НАТО и Украины также выразили обеспокоенность по поводу применения пыток и перемещения украинских граждан в тюрьмы на территории России.

– Продолжающаяся милитаризация Россией Крыма, Черного моря и Азовского моря создает дополнительные угрозы независимости Украины и подрывает стабильность в более широком регионе, – подчеркивается в заявлении.

К слову, президент США Дональд Трамп в штаб-квартире НАТО заявил, что во время саммита Североатлантического альянса партнеры Вашингтона согласились поднять расходы на оборону до рекордного уровня.

Фото: president.gov.ua.