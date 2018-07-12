Ни одна страна не имеет права запретить Украине вступить в НАТО – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что ни одна страна не имеет права запретить Украине стать членом НАТО.

Президент Петр Порошенко на разговоре в рамках симпозиума НАТО привлекает заявил, что никто не имеет права запретить Украине, или любой стране мира стать членом НАТО.

– Ни одна страна не может запретить Украине, украинскому народу или грузинскому народу принять решение, чтобы стать членом НАТО, – сказал Порошенко.

По его словам, именно российская агрессия стала причиной того, что Украина хочет стать членом НАТО.

– В 2013 году только 16% украинцев поддерживали интеграцию в НАТО. Сейчас более чем 54% украинцев поддерживают вступление в НАТО. Знаете почему так произошло? Из-за российской агрессии… Это заставило нас продвигаться к членству в НАТО и мы услышали сегодня от членов Альянса, что будущее Украины – это членство в НАТО, – добавил президент Украины.



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К слову, НАТО и Украина призвали Россию вывести войска с Донбасса и прекратить политическую, финансовую и военную поддержку незаконных военных формирований.