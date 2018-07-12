PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Ни одна страна не имеет права запретить Украине вступить в НАТО - Порошенко/

Ни одна страна не имеет права запретить Украине вступить в НАТО – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что ни одна страна не имеет права запретить Украине стать членом НАТО.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко на разговоре в рамках симпозиума НАТО привлекает заявил, что никто не имеет права запретить Украине, или любой стране мира стать членом НАТО.

– Ни одна страна не может запретить Украине, украинскому народу или грузинскому народу принять решение, чтобы стать членом НАТО, – сказал Порошенко.

По его словам, именно российская агрессия стала причиной того, что Украина хочет стать членом НАТО.

– В 2013 году только 16% украинцев поддерживали интеграцию в НАТО. Сейчас более чем 54% украинцев поддерживают вступление в НАТО. Знаете почему так произошло? Из-за российской агрессии… Это заставило нас продвигаться к членству в НАТО и мы услышали сегодня от членов Альянса, что будущее Украины – это членство в НАТО, – добавил президент Украины.

Читайте: Саммит НАТО 2018: результаты первого дня для Украины

К слову, НАТО и Украина призвали Россию вывести войска с Донбасса и прекратить политическую, финансовую и военную поддержку незаконных военных формирований.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Петро Порошенко
Порошенко анонсировал поправку к антикоррупционному закону
Трамп і Путін
Хороших новостей ждать не стоит – прогноз Порошенко на встречу Трампа с Путиным
украина-нато
Вывести войска с Донбасса и освободить пленных – заявление Украины и НАТО к РФ
НАТО и союзники поднимут расходы на оборону до рекордного уровня
порошенко
Украина не поддержит никакие общеевропейские проекты с участием РФ – Порошенко
Порошенко встретился с Трампом – главные темы
саміт НАТО
Саммит НАТО 2018: итоги первого дня для Украины
Петро Порошенко та Єнс Столтенберг
Россия должна вывести войска с Донбасса – Столтенберг
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка