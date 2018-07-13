Боевики применили запрещенные минометы. Ранены трое военных

Российские оккупационные войска 24 раза нарушали режим прекращения огня, 2 из которых – из тяжелого вооружения. Трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

На Попаснянском и Светлодарском направлениях враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников населенных пунктов Троицкое и Новолуганское.

На Донецком направлении 8 раз враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное.

На Мариупольском направлении 14 раз российские наемники обстреливали украинских военных. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик. Наряду с этим, боевики впервые за шесть дней использовали запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы и выпустил по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин.

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В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск в 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ООС возле Марьинки и Талаковки.

По уточненным данным разведки двух оккупантов было уничтожено и трое ранены.

Напомним, во время боевых действий на Донбассе 10 июля погиб 23-летний военный из Львовской области Владимир Лужецкий.

Фото: Facebook.