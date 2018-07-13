PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Боевики применили запрещенные минометы. Ранены трое военных/

Боевики применили запрещенные минометы. Ранены трое военных

Российские оккупационные войска 24 раза нарушали режим прекращения огня, 2 из которых – из тяжелого вооружения. Трое украинских военных получили ранения.

оос

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

На Попаснянском и Светлодарском направлениях враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников населенных пунктов Троицкое и Новолуганское.

На Донецком направлении 8 раз враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное.

На Мариупольском направлении 14 раз российские наемники обстреливали украинских военных. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик. Наряду с этим, боевики впервые за шесть дней использовали запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы и выпустил по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин.

Читайте: Как заставить РФ уйти из Украины – 3 шага

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск в 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ООС возле Марьинки и Талаковки.

По уточненным данным разведки двух оккупантов было уничтожено и трое ранены.

Напомним, во время боевых действий на Донбассе 10 июля погиб 23-летний военный из Львовской области Владимир Лужецкий.

Фото: Facebook.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

украина-нато
Вывести войска с Донбасса и освободить пленных – заявление Украины и НАТО к РФ
столтенберг
Столтенберг назвал 5 шагов для урегулирования конфликта на Донбассе
Леонід Кучма
Конфликт на Донбассе: насколько лидеры стран Запада готовы к решительным действиям
Боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных
Перемирие не наступило: боевики обустраивают минометные позиции
Постоянно их видим. Руки чешутся наклепать – военный ВСУ о боевиках
Бойовики на Донбасі
РФ поставляет оружие в “Л/ДНР” по нормам кадровой армии
Ситуация на Донбассе: на Мариупольском направлении горячо
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка