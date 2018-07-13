PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / День рождения Сенцова! Глобальные акции поддержки украинского режиссера/

День рождения Сенцова! Глобальные акции поддержки украинского режиссера

Сегодня день рождения украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного России. По всей территории Украины продолжаются акции поддержки политзаключенного. Как поддержать Олега Сенцова и когда будут проходить демонстрации.

Сегодня социальные сети массово будут распространять фотографии Олега Сенцова и других украинцев, которых принудительно удерживают на территории России.

Чтобы принять участие во флешмобе, надо распечатать фотографию политзаключенного, сфотографировать на фоне достопримечательности своего города и разместить с хэштегом “Сейв Олег Сенцов” “Save Oleg Sentsov” в социальных сетях.

Таким образом неравнодушные хотят поздравить Олега с сорок вторым днем рождения и придать ему сил.

image image image image image
День рождения Сенцова! Глобальные акции поддержки украинского режиссера / 5 фотографий

Кроме этого, украинцы в течение 13-16 июля организуют ряд различных коллективных действий и публичных демонстраций #SaveOlegSentsov по всему миру.

Именно на эти дни приходятся важные даты:

13 июля – день рождения Олега Сенцова
14 июля – два месяца голодовки Олега Сенцова и матч за 3-4 место
15 июля – финал ЧМ-2018 в Москве
16 июля – встреча Трампа с Путиным в Хельсинки

Например, сегодня Автомайдан собирает новую акцию в поддержку Олега Сенцова в 19.00 на Майдане Независимости.

Читайте: Я чувствую себя не так прекрасно - письмо Сенцова Макаревич, Ахеджакова и другие: концерт в поддержку Сенцова в Москве Сущенко, Кольченко, Сенцов - сколько украинских политзаключенных в тюрьмах России

Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: УНИАН/ Facebook

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Північний потік 2
Трамп придумал, как решить проблему с Северным потоком-2
На Крещатике вывесили флаги Хорватии
Декларации с врачом в Украине – новые правила
Виновные в катастрофе MH-17 будут сидеть в украинских тюрьмах – Рада
Домагой Віда
Это жизнь! Вида прокомментировал россиянам свой возглас “Слава Украине!”
Болельщики Хорватии скандировали “Слава Украине!” в Лужниках
Боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных
В США приняли резолюцию о поддержке НАТО и стран Восточной Европы
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка