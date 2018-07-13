Сегодня день рождения украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного России. По всей территории Украины продолжаются акции поддержки политзаключенного. Как поддержать Олега Сенцова и когда будут проходить демонстрации.

Сегодня социальные сети массово будут распространять фотографии Олега Сенцова и других украинцев, которых принудительно удерживают на территории России.

Чтобы принять участие во флешмобе, надо распечатать фотографию политзаключенного, сфотографировать на фоне достопримечательности своего города и разместить с хэштегом “Сейв Олег Сенцов” “Save Oleg Sentsov” в социальных сетях.

Таким образом неравнодушные хотят поздравить Олега с сорок вторым днем рождения и придать ему сил.









День рождения Сенцова! Глобальные акции поддержки украинского режиссера / 5 фотографий

Кроме этого, украинцы в течение 13-16 июля организуют ряд различных коллективных действий и публичных демонстраций #SaveOlegSentsov по всему миру.

Именно на эти дни приходятся важные даты:

13 июля – день рождения Олега Сенцова

14 июля – два месяца голодовки Олега Сенцова и матч за 3-4 место

15 июля – финал ЧМ-2018 в Москве

16 июля – встреча Трампа с Путиным в Хельсинки

Например, сегодня Автомайдан собирает новую акцию в поддержку Олега Сенцова в 19.00 на Майдане Независимости.

Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: УНИАН/ Facebook