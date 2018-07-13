День рождения Сенцова! Глобальные акции поддержки украинского режиссера

Сегодня день рождения украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного России. По всей территории Украины продолжаются акции поддержки политзаключенного. Как поддержать Олега Сенцова и когда будут проходить демонстрации.
Сегодня социальные сети массово будут распространять фотографии Олега Сенцова и других украинцев, которых принудительно удерживают на территории России.
Чтобы принять участие во флешмобе, надо распечатать фотографию политзаключенного, сфотографировать на фоне достопримечательности своего города и разместить с хэштегом “Сейв Олег Сенцов” “Save Oleg Sentsov” в социальных сетях.
Таким образом неравнодушные хотят поздравить Олега с сорок вторым днем рождения и придать ему сил.
Кроме этого, украинцы в течение 13-16 июля организуют ряд различных коллективных действий и публичных демонстраций #SaveOlegSentsov по всему миру.
Именно на эти дни приходятся важные даты:
13 июля – день рождения Олега Сенцова
14 июля – два месяца голодовки Олега Сенцова и матч за 3-4 место
15 июля – финал ЧМ-2018 в Москве
16 июля – встреча Трампа с Путиным в Хельсинки
Например, сегодня Автомайдан собирает новую акцию в поддержку Олега Сенцова в 19.00 на Майдане Независимости.Читайте: Я чувствую себя не так прекрасно - письмо Сенцова Макаревич, Ахеджакова и другие: концерт в поддержку Сенцова в Москве Сущенко, Кольченко, Сенцов - сколько украинских политзаключенных в тюрьмах России
Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.