Денисова: Клых не соглашался на помещение в психбольницу

Украинский политзаключенный Станислав Клых не позволял перемещать себя в психбольницу.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook, что политзаключенный Станислав Клых не давал разрешения на то, чтобы его поместили в психбольницу.

– Станислава Клыха повторно переместили в Областную психиатрическую тюремную больницу в Магнитогорске. По моей информации, Станислав не давал разрешения на госпитализацию, однако его принудительно лечат неизвестными препаратами. Поэтому я попросила сообщить об основаниях перемещения Станислава Клыха в указанное медицинское учреждение, его лечения с предоставлением соответствующих документов, а также проинформировать о состоянии его здоровья, – написала Денисова.

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