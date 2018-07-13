В детском лагере Истоки толерантности в Славском школьников познакомили с разнообразием культур этнических сообществ Украины в контексте гендерного равенства и на примере выдающихся женщин-ученых в мировой истории.

– Каждая из них преодолевала значительные трудности на пути к своему успеху. Об этом не стоит забывать и в школьном образовании: ученые уже давно должны перестать быть бронзовыми памятниками и портретами в рушниках, – считает представитель проекта ЛакіБукс Ирина Николайчук, которая и рассказала детям о женщинах науки в мировой истории.

Среди них: древнегреческий философ и астроном Гипатия из Греции, польский радиофизик Мария Склодовская-Кюри, биолог из Армении Наталья Меликян, болгарский литературовед Юлия Кристева, крымско-татарский языковед Адиля Эмирова и украинский математик Марина Вязовская.

Вскоре в рамках проекта ЛакіБукс мир увидит книга еще одной ученого и одновременно звезды известного сериала Теория большого взрыва Майим Бялик – Girling Up на украинском языке.

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После лекции состоялась бурная дискуссия с детьми: А когда женщины снова решили, что хотят учиться? Они сами вспомнили, что так можно, или кто-то подсказал?, И теперь женщинам все можно? А если они, например, хотят варить борщ, над ними не будут смеяться?, Я никогда не слышала таких слов – философиня, астрономиня… они такие красивые! А почему их так мало употребляют?, А почему в Древней Греции девушкам не нужно было прятаться с книгами, а в Польше – нужно?

За самые интересные вопросы и меткие ответы в викторине, которую устроила Ирина Николайчук в лагере Истоки толерантности, дети получили книгу Алины Штефан Лето длиной в ДНК, которую этот проект представил на недавнем Книжном Арсенале.



Философиня и астрономиня – в Славском детей познакомили с гендерным равенством / 2 фотографии

К слову, организаторы Книжного Арсенала идут в ногу со временем и привлекают своих посетителей не только литературными, но и технологическими новинками.