Кто выводил деньги из Украины во времена Януковича – в США дали ответ

В США определили чиновников, которые совершали подозрительные переводы.

Министерство финансов США определило по меньшей мере 20 чиновников, которые получали или отправляли подозрительные переводы и могут быть причастны к выведению $700 млн из Украины, пишет BuzzFeed News.

Среди этих лиц числится бывший министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Хотя власти США назвали его субъектом расследования государственной коррупции, Бойко никогда не был осужден в Украине.

Также сообщили и о подозрительной активности Prosperity Developments, которая подконтрольна Сергею Курченко. В течение года зарегистрированная в Панаме Prosperity Developments SA в течение одного года совершила подозрительные банковские переводы на сумму $550 млн.

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Компания Activ Solar, которую контролирует зять Сергея Клюева, провела 71 подозрительную операцию за один месяц на сумму $11 млн.

Бывший министр экологии Николай Злочевский стал фигурантом дела из-за того, что перевел $24 млн со счетов на Кипре в ПриватБанк в Латвии.

К слову, ГПУ вручила обвинительный акт экс-министру юстиции времен президентства Виктора Януковича Александру Лавриновичу.