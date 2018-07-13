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Кремль рассмотрит обращение матери Сенцова о помиловании

Обращение матери украинского режиссера Олега Сенцова к президенту России Владимиру Путину о помиловании рассмотрят, когда оно поступит в Кремль.

Олег Сенцов

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

– Подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено и не останется без внимания, – сказал он.

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Вместе с тем, Песков отказался комментировать возможность помилования Сенцова без его личной просьбы.

– Этот вопрос лежит в юридической плоскости. Не могу вам на него ответить – не входит в мою компетенцию, – сказал он.

Напомним, мать Олега Сенцова написала Путину ходатайство о помиловании еще 22 июня, а 26 июня его передали Путину.

По российскому законодательству, именно материнское ходатайство принимается к рассмотрению комиссией по помилованию при президенте РФ в приоритете.

Фото: УНИАН

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