Мать Сенцова попросила Путина о помиловании

Мать украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно приговоренного к 20 годам в российской колонии, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

Ходатайство Людмилы Сенцовой опубликовала радиостанция Эхо Москвы.

“Уважаемый Владимир Владимирович!

Я обращаюсь к Вам с просьбой о помиловании моего сына Олега Геннадьевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества.

Все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией — кинорежиссурой. Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца.

Прошу Вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома.

22 июня 2018 г. Подпись: Сенцова Л.Г.”

К слову, помиловать заключенного в РФ может только президент. Именно лицу, возглавляющему страну законодательно делегировано единоличное право освободить любого гражданина страны, осужденного за уголовное преступление, путем его помилования.

По закону, в РФ могут просить о помиловании мать заключенного, общественность, сам заключенный или это может быть инициатива президента.

Ранее сообщалось, что Олег Сенцов не будет просить о помиловании.

Именно материнское ходатайство принимается к рассмотрению комиссией по помилованию при президенте РФ в приоритете.

Кстати, сегодня у Олега Сенцова день рождения. По всей территории Украины продолжаются акции поддержки политзаключенного.

Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: УНИАН