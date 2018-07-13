Не забудьте помыть руки! Трампу напомнили о Сенцове перед встречей с Путиным

Украинские активисты решили напомнить президенту США Дональду Трампу перед его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным о незаконно заключенном украинском режиссере Олега Сенцове.

Украинские активисты запустили в Twitter флешмоб #SaveOlegSentsov, чтобы напомнить Дональду Трампу о незаконно заключенном украинском режиссере Олеге Сенцове, сообщает Евромайдан SOS.

13 июля – последний рабочий день перед встречей Трампа и Путина в Хельсинки.

– Давайте напомним президенту США, что одним из ключевых вопросов на этих переговорах должно стать освобождение Олега Сенцова и всех заложников Кремля.

Это очень просто сделать. Президент США ведет мировую политику в Twitter. Поэтому зайдите в свой Twitter и кликните на автоматический твит, – говорится в сообщении.

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Пост содержит ссылку с предложением твитнуть на английском языке сообщение с текстом Дональд Трамп, напомните Путину, что пора освободить Сенцова и всех украинцев, находящихся в заложниках Кремля.

Сообщение сопровождает рисунок, на котором Путин протягивает Трампу окровавленную руку.

– Мистер Трамп, не забудьте помыть ваши руки! – говорится на картинке.

Напомним, сегодня, в день рождения Олега Сенцова, по всей территории Украины продолжаются акции поддержки политзаключенного.