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ООН направила на Донбасс гуманитарную помощь

Организация объединенных наций отправила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 13 грузовиков гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Грузовые автомобили ООН проследовали через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое в Волновахском районе Донецкой области.

– Последовало 13 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от ООН. Всего оформлено груз общей массой 167,4 тонны, – уточнили в ведомстве.

К слову, за прошлые сутки трое украинских военных получили ранения на Донбассе.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия обязана вывести войска из Приднестровья.

Фото: Dreamstime

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