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Погода в Украине на сегодня, 13 июля (КАРТА)

12 июля на всей территории Украины, кроме восточной части, пройдут грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 15-19°С, на побережье морей до 22°С; днем 25-27°С, в южной части до 33°С.

Читайте: 33-градусная жара и снова дожди: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В Киеве днем ожидаются дождь и гроза.

Температура ночью 17-19°С, днем 25-27°С.

К слову, ранее появился подробный прогноз погоды в Украине на июль.

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