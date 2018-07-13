Погода в Украине на сегодня, 13 июля (КАРТА)

12 июля на всей территории Украины, кроме восточной части, пройдут грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек.
Температура ночью 15-19°С, на побережье морей до 22°С; днем 25-27°С, в южной части до 33°С.
Читайте: 33-градусная жара и снова дожди: прогноз погоды на неделю (КАРТА)
В Киеве днем ожидаются дождь и гроза.
Температура ночью 17-19°С, днем 25-27°С.
К слову, ранее появился подробный прогноз погоды в Украине на июль.
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