Несмотря на мораторий! Где, как и почему в Украине нелегально скупают землю

В селе Щербанка в Одесской области местные жители собираются в клубе. Решают, как отвоевывать землю. Она под забором, но использовать ее не могут.

Для людей – земли нет. А вот для сомнительных общественных организаций – есть.

Председатель сельсовета своим распоряжением согласовала отдать 2,5 тыс. га земли фейковым инвалидам. Заранее зная, что это подставные организации. Их уже прозвали неуловимые инвалиды.

Для кого они служат прикрытием – до сих пор загадка.

У селян наполеоновские планы. Вот и генпрокуратуру в Киеве уже пикетировали. Но, намекают, если выделение земли не добьются, готовятся к более радикальным действиям.

На Волыни полевым креативом пока не занимаются. Но за свою землю люди готовы стоять до конца. Ради нее, родной даже дороги уже перекрывали.

Потому что кому-то очень пригодилась земля, но не сама она, а то, что под ней.

Участки сельсовет отдали фирме – несельскохозяйственной, а той, которая добывает уголь – тайком в аренду. Хотя госакты на пастбище селяни получили почти 10 лет назад.

Не утихают споры и в селе Одесской области, которая сегодня – ну просто рекордсмен по остроте земельных споров.

От местного магната страдает не только местный бюджет, но и простые селяни, чьи паи обрабатывают без разрешения и арендной платы. Градус напряжения зашкаливает. В ход идут уже трактора, доходит даже до стрельбы.

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Почему же в 21 веке такие жесткие баталии? Эксперты убеждены: это следствие моратория на продажу земель сельхозназначения.

В Министерстве юстиции говорят: о шуме с землей знают. И дело здесь не в законах, а в том, как их выполняют.

Пошли в ход и в Харькове. За намерения депутатов отдать под застройку противоречивый участок, активисты штурмовали Харьковский горсовет.

Речь идет о гектарах. Они рядом со стадионом Металлист, где проходят и матчи УЕФА. Обычно европейская футбольная ассоциация не позволяет застраивать прилегающие к аренам территории.

Фиктивные земельные аукционы, игнорирование общественных слушаний. Это уже не исключение, а скорее правило.

Поэтому кулачные и тракторные бои в Украине будут продолжаться. Свободной земли становится все меньше, а скандалов больше.

К слову, контрабанда в Украине: серые схемы и как остановить.