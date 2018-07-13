Пройти сквозь витрину. Как получить компенсацию за травму в торговом центре

Как действовать в случае, когда вы не заметили витрину или стекло в магазине и случайно травмировались или разбили его – в материале Фактов ICTV.

Ситуация, на первый взгляд, выглядит несколько комично: не заметить начисто вытертую витрину или стеклянную дверь и протаранить их. Однако неоднократно это заканчивалось разбитым лицом, порезами и моральными травмами. Более, того владельцы таких магазинов, даже не спешат извиняться, не говоря о возмещении.

В каких случаях следует требовать компенсацию

С этим вопросом нам помог разобраться адвокат, доктор права Иван Либерман.

Сначала следует понять на ком лежит ответственность за произошедшее. В случае, если вы шли от витрины задним ходом, ударились спиной и стекло посыпалось – это невнимательность, поэтому ответственность ляжет на ваши плечи.

Однако, если человек не видит стеклянных дверей или витрину, потому что они идеально вытерты и прозрачные, и ударяется, то отвечать придется владельцу магазина (арендатору, субарендатора. – Ред.).

В законе Украины О защите прав потребителей указано, что каждый человек имеет право на полную, достоверную и преждевременную информацию еще до того, как он получит ту или иную услугу или приобретет товар. Это касается также и обеспечения самого доступа к данному товару, – отмечает адвокат.

Пример

Человек направляется чтобы что-то узнать или купить, но не заметив стеклянные двери ударяется тогда ответственность несет юридическое лицо или владелец этого бизнеса.

Менеджмент магазина был обязан проконтролировать чтобы на дверях или витринах были размещены специальные наклейки, которые сигнализируют и предупреждают о наличии препятствия.

– Причем они должны быть размещены на уровне человеческого роста (Наклейки должны наклеить на уровне взрослого роста, подросткового и детского. – Ред.). Кроме этого перед такими препятствиями для слабовидящих должны установить соответствующие наслоения на полу. Это обязательно. Они идут с тростью и так чувствуют препятствия, – рассказывает Иван Либерман.

Как нужно действовать в таких ситуациях – инструкция

Собрать свидетельства всех очевидцев. Просто попросите номера телефонов у тех, кто видел, что произошло. Затем в суде можно будет использовать их показания. Вызывайте медиков. Если есть порезы или просто ушибы нужно, чтобы это зафиксировали медики. В дальнейшем они также могут быть свидетелями по делу. Вызывайте полицию.

Лайфхак:

Снимайте себя на фоне этого события как можно больше. Важно! Фото и видео на месте происшествия следует делать так чтобы потерпевший человек был в кадре. Это избавит вас от дополнительных экспертиз.

Например, если вы снимали видео и комментировали за кадром, то вам понадобится делать фоноскопическую экспертизу, чтобы доказать, что именно ваш голос за кадром, а она делается годами.

На видео не стесняйтесь комментировать и жестикулировать, а снимать стоит так чтобы вас было видно в полный рост.

Также можно отправить адвокатский запрос к владельцу здания чтобы получить видео с камеры внутреннего наблюдения. Тоже самое касается и полиции чтобы вам предоставили видео с нагрудных камер правоохранителей, работавших на событии.

На какую компенсацию вы можете претендовать

Если суд признает, что магазин не выполнил свои обязательства перед потребителем, то:

человек освобождается от судебного сбора, сумма которого может достигать 5 тыс. грн

все расходы, которые понесла потерпевшая сторона, возлагаются на обвиняемого (лечение, восстановление поврежденной или уничтоженной одежды и техники)

возмещение морального ущерба. Позор, недополученная выгода, ухудшение нормального состояния жизни (плохой сон или аппетит). В Украине обычно сумма компенсации за моральный ущерб составляет 5-30 тыс. грн.

– Человек 100% выиграет суд, если действовать в рамках гражданско-процессуального комплекса. Дело в том насколько быстро он получит судебное решение, а потом компенсацию. Выиграть суд это лишь 50% дистанции, вторая часть – это получить средства. Это целая процедура, – отмечает адвокат Иван Либерман.

В случаи, если владелец магазина не выплатит компенсацию добровольно, то будет начата процедура принудительного взыскания долга. Однако тогда обвиняемому это обойдется в значительно большую сумму.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в магазине одного из торговых центров женщина ударилась об стеклянную витрину. У пострадавшей сломан нос.

Фото: Dreamstime.