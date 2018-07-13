Проезд в метро Киева: как сэкономить после подорожания

С 14 июля в Киеве проезд на всех видах общественного транспорта дорожает до 8 грн. Это касается и метро, ​​но есть способы сэкономить. Факты ICTV выяснили, как это сделать.

Подорожание проезда в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение КГГА о повышении тарифов на проезд в столичном транспорте – метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке – с субботы, 14 июля. Разовый билет будет стоить 8 грн.

Однако до конца июля можно ездить в городском пассажирском транспорте по ранее преобретенным по старой цене жетонам и разовым билетам старого образца – без доплаты.

В то же время те, кто привык рассчитываться банковской картой, будут платить как за разовую поездку – по 8 грн.

Повышение тарифов не скажется на пенсионерах, ветеранах АТО, чернобыльцам и других льготных категориях граждан.

Что изменится в метро

В Киевском метрополитене подробно рассказали, как будет происходить переход на новые тарифы:

записанные поездки на бесконтактные карточки метро или метропас остаются действительными (метропас можно пополнить на Кловской, бесконтактные карточки метро – на любой станции);

до конца июля все приобретенные месячные проездные билеты остаются действительными;

синие жетоны заменят на зеленые – к августу их можно обменять без доплаты;

один жетон обменивается в любой кассе, два и больше – в сервисных центрах на станциях Майдан Незалежности, Дорогожичи, Политехнический институт, Дарница (вестибюль №2) с 8.00 до 19.00 без выходных;

до сентября синие жетоны можно обменять пропорционально или с доплатой в сервисных центрах на станциях на указанных выше станциях.

с 1 сентября синие жетоны обмену не подлежат.

Как сэкономить на проезде в метро

Если приобрести сразу 50 поездок в метро на специальную карточку, одна поездка будет стоить 6,5 грн.

Можно также пользоваться ранее приобретенными пластиковыми бесконтактными карточками. На них еще можно купить до 100 поездок по старым ценам – но не более 50 за раз.

– Если вы пополняете карту метро на 50 поездок, то каждая поездка стоит 4,50 грн. Карточка вмещает 100 поездок, вы можете два раза пополнить по 50, таким образом вы получите 100 поездок, которые будут действительны с завтрашнего дня на следующие полгода. Что касается новых тарифов, если вы пополните эту карточку на 50 поездок, то каждая поездка будет стоить 6,50 грн. Я призываю людей воспользоваться возможностью сэкономить, – рассказала в комментарии 112 Украина пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон.

Новые проездные

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 грн, а в метрополитене – 610 грн;

на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) – 570 грн;

на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) – 670 грн.

Кроме того, метрополитен вводит новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации:

10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн);

14 поездок на 7 дней (за 104 грн);

30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн).

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Напомним, в мае стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 14 июля составит 8 гривен.