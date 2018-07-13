PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Состояние удовлетворительное, он под наблюдением медиков - РФ о здоровье Сенцова/

Состояние удовлетворительное, он под наблюдением медиков – РФ о здоровье Сенцова

Состояние здоровья незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова остается удовлетворительным. Он находится под наблюдением медработников, сообщили в России.

Олег Сенцов

Олег Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников колонии, сообщает Совет по правам человека при президенте РФ.

По информации, Сенцова ежедневно осматривают медработники учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования.

Кроме того, ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущения развития осложнений.
Читайте: Не забудьте помыть руки! Трампу напомнили о Сенцове перед встречей с Путиным Держись и живи! В сети поздравляют Сенцова с днем рождения Все что он хочет - снимать кино и общаться с близкими. Олегу Сенцову 42

Фактов отказа украинского политзаключенного от медицинской помощи и терапии не зарегистрировано.

В России заявляют, что состояние здоровья Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное.

К слову, на прошлой неделе Олег Сенцов написал письмо, в котором рассказал, что чувствует себя нормально, однако не столь прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам.

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Трамп і Путін
Не забудьте помыть руки! Трампу напомнили о Сенцове перед встречей с Путиным
Олег Сенцов
Держись и живи! В сети поздравляют Сенцова с днем рождения
Олег Сенцов
Кремль рассмотрит обращение матери Сенцова о помиловании
Я не крепостной, меня нельзя передать вместе с землей! Правила жизни Олега Сенцова
Олег Сенцов
Мать Сенцова попросила Путина о помиловании
День рождения Сенцова! Глобальные акции поддержки украинского режиссера
Олег Сенцов
FreeSentsov: активисты призвали Меркель присоединиться к освобождению политзаключенных
Я чувствую себя не так прекрасно – письмо Сенцова
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка