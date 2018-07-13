Состояние удовлетворительное, он под наблюдением медиков – РФ о здоровье Сенцова

Состояние здоровья незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова остается удовлетворительным. Он находится под наблюдением медработников, сообщили в России.

Олег Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников колонии, сообщает Совет по правам человека при президенте РФ.

По информации, Сенцова ежедневно осматривают медработники учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования.

Кроме того, ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущения развития осложнений.

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Фактов отказа украинского политзаключенного от медицинской помощи и терапии не зарегистрировано.

В России заявляют, что состояние здоровья Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное.

К слову, на прошлой неделе Олег Сенцов написал письмо, в котором рассказал, что чувствует себя нормально, однако не столь прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам.

Фото: УНИАН