Слежка и цензура. Как в Украине могут уничтожить безопасность в интернете

Блокировка российских сайтов – не единственная попытка власти вмешаться в интернет-безопасность. Хотя пока единственная успешная. Сейчас в парламенте зарегестрирован законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в информационной сфере. Факты ICTV выясняли, как может измениться безопасность в инетернете для каждого из нас.

Хотя ВРУ не проголосовала за законопроект 6688 и отправила его на доработку в профильный комитет, по мнению экспертов, это не значит, что в будущем этот или подобный закон не будет принят.

О чем речь

Законопроект предусматривает внесение изменений в 10 действующих законов

На практике документ позволяет блокировку сайтов на 48 часов по ходатайству следователя по согласованию с прокурором. Инициатива предлагает блокировать сайты без решения суда на срок от трех месяцев до трех лет, и обязывает провайдеров устанавливать оборудование для анализа трафика (Deep Packet Inspection). Такую блокировку обойти довольно сложно.

Соблюдение выполнения положений закона возлагается на СБУ и таким образом расширяет функции силовиков. Законопроект нивелирует любую конфиденциальность в сети – документ включает позиции о создании списка интернет-пользователей и фильтрацию трафика.

Улучшит ли закон безопасность в интернете

По мнению экспертов попытки информационного блокирования, которые предлагает законопроект, не решат проблемы кибербезопасности. От цифровых угроз обезопасить может реагирование и предупреждение.

Речь идет о лицензионном программном обеспечении и работе антивирусов. Свое дело должны выполнять и компьютерные специалисты, которые обязаны своевременно выявлять угрозы и не позволять им наносить ущерб пользователям.

Что изменится для интернет-пользователей

Самое главное – при предложенных условиях о конфиденциальности или свободе в сети не может идти никакой речи. Анализ интернет-трафика, который требует от провайдеров документ, исключает анонимность.

Это означает, что государство может получить информацию об истории интернет-сеансов любого гражданина. Теоретически СБУ и кто-либо, связанный со службой, могут получить данные о переписке и истории в сети любого из нас.

Кроме того, что пользователям придется забыть о персональной безопасности, их ждет еще и ухудшение интернет-услуг. Эксперты указывают на возможность замедления скорости интернета из-за установки отслеживающего оборудования DPI.

Оно позволит проводить глубокий анализ работы в интернете, включая переписку, говорит председатель телекоммуникационной палаты Украины Татьяна Попова.

– Это оборудование, которое может делать что угодно, в том числе перехват, мониторинг, фильтрацию трафика.

Представители интернет-бизнеса вообще рискуют остаться без площадки для работы. Ведь они не имеют никаких гарантий, что их платформы не закроют недобросовестные конкуренты.

Кстати, недешевая техника DPI устанавливается за счет провайдеров. Чтобы компенсировать свои убытки, компании, скорее всего, заложат компенсацию расходов в стоимость своих услуг для пользователей.

А что у других

Практику контроля за своими гражданами в интернете не без провалов пытаются реализовать Россия, Турция, Египет, Китай и еще несколько не самых демократических стран. И сейчас Украина рискует присоединиться к их кругу.

Если законопроект заработает без изменений, возможность пользоваться интернетом и личное пространство в сети будут контролироваться властью и силовиками, которые будут решать, к каким ресурсам давать доступ населению, а в каким – нет.

В то же время в европейских странах, ценности которых Украина с переменным успехом пытается разделять, и которые так же, как и мы, являются объектами потенциальных и реальных террористических угроз, тенденция противоположная. В ЕС планомерно усиливают защиту персональных данных в сети. В ОБСЕ, кстати, уже есть негативная реакция на украинский законопроект.

Элемент цензуры

Эксперты и правозащитники видят еще один риск, который создает законопроект. Онлайн-СМИ, содержащие неудобную для влиятельных сил информацию, могут очень быстро оказаться заблокированными.

Такой элемент давления на доступ граждан к источникам информации достаточно удобен. И появился он перед 2019 годом, когда состоятся выборы президента, а после них – и парламентские, скорее всего, не случайно.

– Мы входим в фазу выборов. Ранее элементом влияния была бумажная пресса. Можно было закрыть такое издание. Сейчас агентом влияния стал интернет, где довольно быстро распространяется информация. Поэтому, когда у нас есть рычаг влияния на такое большое информационное пространство, как интернет – уже можно манипулировать, блокировать информацию, которая там есть, – считает председатель правления Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко.

Поле для манипуляций, по мнению эксперта, уже заложено в законопроекте. Ведь четкого перечня, за что могут заблокировать интернет-ресурс, нет. А это значит, что силовики, которые имеют соответствующие полномочия, по собственному усмотрению будут определять, какая информация несет угрозу нацбезопасности.

Перспективы принятия

Впервые депутатское детище попало в повестку дня Верховной Рады в прошлом году. Несколько раз документ заворачивали. И сейчас он находится на рассмотрении профильного комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. Хотя раньше сам комитет рекомендовал Раде проголосовать за текущую редакцию документа.

Несмотря на то, что сессионная деятельность восьмой сессии закончилась, принять документ парламентарии могут уже осенью.

В ассоциации телекоммуникационной палаты сообщили, что накануне закрытия нынешней сессии авторы проекта признали его несовершенство и пригласили к редактированию законопроекта экспертов.

Однако, учитывая опыт годичной давности, не следует надеяться, что на этом попытки узаконить контроль над украинским интернет-пространством завершатся. В июле 2017 года в парламенте провалилась попытка протащить подобный проект №6676. Как следствие, уже через два дня был инициирован нынешний законопроект.

Все ли так плохо

Инициатива борьбы с современными методами терроризма похвальна. Однако реализация хромает. Что касается киберугроз вроде масштабных вирусных атак, от которых Украина страдала в прошлом году, то методы, которые предлагает законопроект, по мнению программистов, вряд ли смогут их решить.

Если же проанализировать борьбу в интернете с идеологически враждебной информацией, опыт других стран показывает провал идеи запрета чего-либо в интернете. Чтобы далеко не ходить, можно вспомнить попытки блокирования Телеграм в России.

Да и сама Украина, которая год назад заблокировала ряд российских сайтов, не смогла полностью помешать переходу на запрещенные ресурсы. Пользователи, которые не хотели оставаться без пропагандистских платформ, все равно нашли методы туда проникнуть.

К сожалению, опыт не наталкивает законодателей на мысль о том, что возможно целесообразнее было бы не запрещать что-то, а предложить гражданам качественную альтернативу, которая сделает потенциально угрожающие ресурсы просто неинтересными для пользователей.

Фото: униан, dreamstime

Яна Семенюк