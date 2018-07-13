В городе Дунаевка Хмельницкой области вечером 12 июля прошло сильный ливень. В результате непогоды подтоплены несколько домов.

Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

В частности, по данным спасателей, подтопило два дома – пришлось откачивать воду из дворов.

– К месту происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей 12 Государственной пожарно-спасательной части. С помощью мотопомп и центробежного насоса автоцистерны чрезвычайники откачали около 400 куб. м воды с придомовых территорий, – говорится в сообщении.

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Сильные ливни на Хмельнитчине: подтоплены дома / 2 фотографии

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Фото: km.dsns.gov.ua