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Сильные ливни на Хмельнитчине: подтоплены дома

В городе Дунаевка Хмельницкой области вечером 12 июля прошло сильный ливень. В результате непогоды подтоплены несколько домов.

Потоп на Хмельниччині

Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

В частности, по данным спасателей, подтопило два дома – пришлось откачивать воду из дворов.

– К месту происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей 12 Государственной пожарно-спасательной части. С помощью мотопомп и центробежного насоса автоцистерны чрезвычайники откачали около 400 куб. м воды с придомовых территорий, – говорится в сообщении.

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Сильные ливни на Хмельнитчине: подтоплены дома / 2 фотографии

На днях потоп в Киеве заглушил трамваи и машины, было затруднено движение на улицах Василенко и Выборгская.

Фото: km.dsns.gov.ua

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