В городе Дунаевка Хмельницкой области вечером 12 июля прошло сильный ливень. В результате непогоды подтоплены несколько домов.
Об этом сообщает областное управление ГСЧС.
В частности, по данным спасателей, подтопило два дома – пришлось откачивать воду из дворов.
– К месту происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей 12 Государственной пожарно-спасательной части. С помощью мотопомп и центробежного насоса автоцистерны чрезвычайники откачали около 400 куб. м воды с придомовых территорий, – говорится в сообщении.
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Сильные ливни на Хмельнитчине: подтоплены дома / 2 фотографии
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Фото: km.dsns.gov.ua
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