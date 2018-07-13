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Топ-7 самых эффективных депутатов 8 сессии Рады

Эксперты проанализировали деятельность Верховной Рады 8 сессии VIII созыва и назвали количество принятых законопроектов и эффективных депутатов.

Институт публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ проанализировал деятельность Верховной Рады 8 сессии VIII созыва и рассказал о принятых законопроектах и самых эффективных депутатах.

За период с 6 февраля по 13 июля 2018 народные избранники смогли принять в целом 89 законопроектов. Среди народных депутатов самой эффективной стала Ирина Луценко.

Парламентарии получали по 2 балла за каждый принятый ВР законопроект, где они были первыми авторами и по 1 баллу, где они числились соавторами.

В общем семерка самых эффективных депутатов выглядит следующим образом:

  • Ирина Луценко – 16 баллов;
  • Олег Ляшко – 14 баллов;
  • Нина Южанина – 10 баллов;
  • Михаил Довбенко – 10 баллов;
  • Сергей Пашинский – 10 баллов;
  • Андрей Вадатурский – 9 баллов;
  • Ирина Геращенко – 9 баллов;
  • Александр Третьяков – 8 баллов.

Читайте: Два важнейших голосования 8 созыва Верховной Рады

Лидерами в активности законодателей оказались президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Они имеют по 16 принятых законов их авторства.

К слову, Верховная Рада приняла необходимые для транша МВФ правки в законодательство о Высшем антикоррупционном суде.

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