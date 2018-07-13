Топ-7 самых эффективных депутатов 8 сессии Рады

Эксперты проанализировали деятельность Верховной Рады 8 сессии VIII созыва и назвали количество принятых законопроектов и эффективных депутатов.
Институт публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ проанализировал деятельность Верховной Рады 8 сессии VIII созыва и рассказал о принятых законопроектах и самых эффективных депутатах.
За период с 6 февраля по 13 июля 2018 народные избранники смогли принять в целом 89 законопроектов. Среди народных депутатов самой эффективной стала Ирина Луценко.
Парламентарии получали по 2 балла за каждый принятый ВР законопроект, где они были первыми авторами и по 1 баллу, где они числились соавторами.
В общем семерка самых эффективных депутатов выглядит следующим образом:
- Ирина Луценко – 16 баллов;
- Олег Ляшко – 14 баллов;
- Нина Южанина – 10 баллов;
- Михаил Довбенко – 10 баллов;
- Сергей Пашинский – 10 баллов;
- Андрей Вадатурский – 9 баллов;
- Ирина Геращенко – 9 баллов;
- Александр Третьяков – 8 баллов.
Читайте: Два важнейших голосования 8 созыва Верховной Рады
Лидерами в активности законодателей оказались президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.
Они имеют по 16 принятых законов их авторства.
К слову, Верховная Рада приняла необходимые для транша МВФ правки в законодательство о Высшем антикоррупционном суде.