Держись и живи! В сети поздравляют Сенцова с днем рождения

Олегу Сенцову исполнилось 42 года, и 4 из них он провел в тюрьмах России. Сегодня также уже 61-й день его голодовки. С днем ​​рождения политзаключенного поздравляют в соцсетях все неравнодушные.

Сенцова поздравляют с днем ​​рождения лидеры государств, политики, писатели, художники и простые украинцы.

Кстати, в соцсетях проходит массовый флешмоб. Чтобы принять участие в нем, надо распечатать фотографию Сенцова, сфотографировать фото на фоне достопримечательности своего города и разместить с хэштегом Save Oleg Sentsov в социальных сетях.

Присоединиться к акции поощряет группа в Facebook Save Oleg Sentsov.

Читайте: День рождения Сенцова! Глобальные акции поддержки украинского режиссера

На Фактах ICTV вы найдете последние новости о Сенцове и других незаконно осужденных в России в разделе Политзаключенные Украины.

Фото: Save Oleg Sentsov