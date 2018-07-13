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Центр матери и ребенка станет уникальным медучреждением Днепропетровщины – Резниченко

В текущем году будет завершена реконструкция Центра матери и ребенка им. Руднева в Днепре, а уже сейчас хирургический корпус Центра получил современный ангиограф, используемый для операций на сосудах и головном мозге.

Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. До сих пор подобные операции детям Днепропетровской области можно было  сделать лишь в Киеве.

По словам Резниченко, покупка оборудования и реконструкция медицинских учреждений проводится за счет областного бюджета.

– Вывести медицину на новый уровень – такую задачу ставит президент Украины Петр Порошенко. Чтобы воплотить их в жизнь, мы ежегодно открываем по одной обновленной областной больнице. Один из примеров – хирургический корпус днепровского Центра матери и ребенка им.Руднева. Мы строим его с нуля. Параллельно мы покупаем оборудование, – сказал губернатор Днепропетровщины.

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Центр матери и ребенка станет уникальным медучреждением Днепропетровщины – Резниченко / 2 фотографии

Операционный блок строится по европейским стандартам, здесь предусмотрено антибактериальное покрытие стен и системы стерильного воздуха. Также в строящемся сейчас Хирургическом корпусе будут кардиохирургия, отделение головы и шеи, пластическая хирургия.

Резниченко также отметил, что новое хирургическое отделение сможет увеличить количество операций в 3,5 раза – до 7 000 в год. Кроме этого, здесь будут расположены современные рентген-кабинет, кабинет томографии, палаты, операционный блок с четырьмя операционными, зал лечебной физкультуры, массажные кабинеты, а также единственный в области бассейн для детей с асфиксией.

– Все объекты, которые мы строим или реконструируем – это комфортные дружелюбные пространства, – подчеркнул Резниченко.

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Центр матери и ребенка станет уникальным медучреждением Днепропетровщины – Резниченко / 2 фотографии

В настоящее время строители завершают отделку фасада и ведут внутренние работы.

Как сообщалось ранее, реконструированный педиатрический корпус Центра матери и ребенка им.Руднева в прошлом году открыл президент Петр Порошенко.

– Это совместный проект государства и региона. Это результат моей программы децентрализации власти, когда громада сама определяет свои приоритеты и направляет туда деньги, – сказал президент.

Напомним, что согласно рейтингу губернаторов, составленного журналом Корреспондент, Валентин Резниченко занял второе место по показателям экономического, финансового и социального развития регионов.

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