PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Крыму Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима/

В Крыму Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима

13 июля “Верховный суд” Крыма приговорил фигуранта дела “украинских диверсантов” Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

панов

Об этом сообщает Крым.Реалии.

9 июля “прокурор” запросил для Панова 10,5 лет колонии строгого режима. До этого он отказался пойти на сделку со следствием.

16 апреля в “суде” Крыма зачитали обвинительный приговор.

Читайте: Как украинские диверсанты “подрывали” Крым – озвучена легенда ФСБ (КАРТА)

Напомним, 11 августа 2016 года Федеральная служба безопасности РФ заявила о “предотвращении террористического акта” в Крыму, который якобы организовали украинские военные.

Фото: ТАСС.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка