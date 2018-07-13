В Крыму Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима

13 июля “Верховный суд” Крыма приговорил фигуранта дела “украинских диверсантов” Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
9 июля “прокурор” запросил для Панова 10,5 лет колонии строгого режима. До этого он отказался пойти на сделку со следствием.
16 апреля в “суде” Крыма зачитали обвинительный приговор.
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Напомним, 11 августа 2016 года Федеральная служба безопасности РФ заявила о “предотвращении террористического акта” в Крыму, который якобы организовали украинские военные.
Фото: ТАСС.
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