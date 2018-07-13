Во Львове отменили 4 рейса в Турцию и Тунис

Причины отмены четырех рейсов авиакомпании Bravo Airways неизвестны.

Международный аэропорт Львов им. Д. Галицкого сообщил об отмене четырех рейсов авиакомпании Bravo Airways.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, отменены рейсы Анталия (Турция)-Львов-Анталия и Монастир (Тунис)-Львов-Монастир.

– Рейсы авиакомпании Bravo Airways BAY4714/4713 на линии Анталия-Львов-Анталия, которые должны были выполняться 13 июля в 15.35/16.35 и рейсы BAY7376/7375 на линии Монастир-Львов-Монастир, которые должны были выполняться 14 июля в 12.30/13.40 отменены авиакомпанией, – сообщает пресс-служба.

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Причины отмены рейсов не сообщаются. Также отсутствует информация, когда и как пассажиры отмененных рейсов, которые ожидают в аэропортах Турции и Туниса, вернутся во Львов, и состоится ли вылет со Львова туристов в эти страны.

К слову, Факты ICTV выяснили, на какие компенсации может рассчитывать человек в случае отмены рейса.