Очереди в кассы метрополитена наблюдаются почти на всех крупных станциях, на некоторых у людей сдают нервы. Очереди образовались еще днем и стоят до сих пор.

У касс столичного метрополитена образовались огромные очереди — киевляне спешат купить проездные билеты перед повышением цен на проезд в общественном транспорте.

Сегодня последний день, когда карточку метро можно пополнить по цене 4 грн 50 коп за поездку. Уже завтра, 14 июля, цена вырастет до 6 грн 50 коп по проездному и до 8 грн за жетон.

















В метро Киева образовались огромные очереди – причина / 9 фотографий

Также о подорожании проезда жителям столицы напомнила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон. Она уточнила, что купленные накануне подорожания поездки будут действительны по цене 4 грн 50 коп.

Читайте: Пройти сквозь витрину. Как получить компенсацию за травму в торговом центре

Также в пресс-службе Киевского метрополитена рассказали, что столичная подземка переходит с синих жетонов на зеленые. Один жетон можно будет обменять в любой кассе, два и больше — в сервисных центрах на станциях Майдан Незалежности, Дорогожичи, Политехнический институт, Дарница (вестибюль № 2) с 8 до 19 без выходных. Жетоны можно будет обменять без доплаты до конца августа. С 1 сентября синие жетоны не будут подлежать обмену и деньги за них не вернут.

К слову, Факты ICTV писали о новых проездных билетах в метрополитене.

Фото: Інформатор, Telegram-канал Krus