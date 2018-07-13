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Украине грозит дефолт, если срочно не восстановить сотрудничество с МВФ

Для Украины критично возобновить сотрудничество с МВФ до того времени, как фонд уйдет на летние каникулы (20 июля). Перенос приезда миссии МВФ на осень приведет к риску неполучения правительством нового транша.

МВФ

Об этом заявил президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

По его мнению, если перенести переговоры о сотрудничестве на осень, то к требованиям по ценам на газ для населения добавятся требования относительно сбалансирования бюджета.

– И этот процесс может затянуться до 2019 года. Этот год является выборным, публичную помощь получать не стоит. И тогда стране может угрожать дефолт, – заявил Фиала.

Читайте: Когда Украина получит первый транш от ЕС

По словам представителей Европейской бизнес ассоциации, МВФ не ведет переговоров о сотрудничестве со странами во время избирательных кампаний.

То есть, на время президентской и парламентской кампаний транш выделяться не будет.

Напомним, среди взятых Украиной обязательств для получения транша МВФ невыполненным остался только ценовой вопрос по газу для населения.

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