В Украине могут заблокировать 180 сайтов – ПОЛНЫЙ СПИСОК

Служба безопасности Украины начала рассылать украинским провайдерам предписание с требованием отключить доступ к 180 интернет-ресурсам. Полный список санкционных сайтов появился в сети.

Полный список санкционных сайтов и пример письма, которое СБУ рассылает украинским провайдерам, опубликовало издание UBR.

В тексте письма говорится, что заблокировать интернет-ресурсы необходимо в рамках выполнения решения СНБО о введении санкций от 2 мая 2017 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 мая 2018 года.

– Решением СНБО Украины расширен использования такого вида санкций как блокирование интернет-провайдерами доступа к интернет-ресурсам, в том числе к их субдоменам. (…)

С целью предотвращения угроз информационной безопасности Украины просим принять меры, направленные на исполнение решения СНБО в части блокирования доступа к ресурсам, – говорится в тексте.

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Напомним, СБУ поддержала внесение изменений в действующее законодательство по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере.