В Украине царит закон силы, а не сила закона! Как это изменить

Права человека не будут нарушаться, если он будет их четко знать и понимать механизмы реализации этих прав. В Украине уровень правовой осведомленности очень низок. Украинец Сергей Бреус хочет это изменить благодаря своей идее на национальном проекте Новые лидеры.

На национальный проект Новые лидеры 26-летний Сергей Бреус пришел с проектом Правового хаба для пожилых людей.

Его идею отборочный комитет проекта отобрал в сотню лучших.

Так, работая при территориальных центрах социального обслуживания, Сергей понял, что государство может предоставлять право-просветительские услуги только отдельным социально уязвимым категориям пенсионеров, которые будут предоставлять определенные справки.

Тогда у него и возникла идея помогать всем пенсионерам, независимо от категорий или справок.

Далее – прямая речь.

Защита прав пенсионеров

– Вопрос защиты прав человека сегодня очень актуален.

К сожалению, у людей пенсионного возраста меньше возможностей защитить свои права или пойти где-то узнать, как это сделать путем различных образовательных проектов.

У меня возникла идея работать с теми людьми, которым сложнее, у которых нет возможностей пойти и в частном порядке научиться самостоятельно защищать свои права.

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Чтобы права не нарушались

– Права человека не будут нарушаться, если он будет их четко знать и понимать механизмы реализации этих прав.

Например, что может делать работник правоохранительных органов в конкретной ситуации, а что – нет; что может делать работник ЖЭКа, а что, опять же, недопустимо.

Задача правового хаба для пожилых людей – не просто улучшить знания права, а дать людям возможность критически относиться к тому, что происходит рядом.

Люди должны ставить чаще вопросы, которые их беспокоят. “Почему не убирается придомовая территория Почему со мной не заключается договор о жилищно-коммунальные услуги? Почему мне не оформили субсидию?”

Нужно задавали вопросы к себе, как к гражданину, к политикам и другим субъектам, с которыми мы входим в договорные отношения.

С помощью права можно решить многие проблемы. Не за счет криков и скандалов, а с помощью цивилизованных вещей.

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Как нарушаются права

– Когда-то моим родственникам отказывали в назначении жилищной субсидии. В то время, в 2017 году, жилищная субсидия не назначалась, когда лицо осуществляло покупку на сумму свыше 50 тыс. грн.

Родственники обратились в управление труда социальной защиты своего города. Там им сообщили, что не только покупка, но и продажа. То есть, получение дохода от продажи чего-то на эту сумму. Но такого основания для отказа в предоставлении жилищной субсидии нет.

Чиновник-бюрократ просто нашел некую “лазейку”.

Я посоветовал письменно обратиться – написать заявление, подать декларацию – и субсидия была назначена. И случаев, когда чиновник злоупотребляет своим правовым положением, очень много.

Всегда советую гражданам идти до конца: письменно обращаться, ждать официальный ответ, и реагировать на нарушение прав, если таковые имеются.

Чиновник зачастую не читает законы. Для него, его слово – закон.

И наша задача, чтобы люди пытались самостоятельно открыть Закон. Если у них нет доступа к законодательной базы, чтобы обращались к центру юридической помощи, где мы им поможем.

В обществе царит закон силы, а не сила закона. Когда будет царить вторых, и мы будем придерживаться каждой буквы, тогда и будут четкие результаты.

Полное интервью читайте здесь.

Общалась Анастасия Скоблюк

Фото: Huy Phan/Unsplash