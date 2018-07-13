Я не крепостной, меня нельзя передать вместе с землей! Правила жизни Олега Сенцова

13 июля – День рождения украинского политзаключенного Олега Сенцова, сегодня по всему миру пройдет глобальная акция #SaveOlegSentsov. Чем жил режиссер до захвата Россией и как живет сейчас, его цитаты и письма – в материале Фактов ICTV.

От предпринимателя до режиссера

Олег Сенцов родился 13 июля в 1976 году в Симферополе. Будущий режиссер закончил Киевский государственный экономический университет. После этого он открыл компьютерный клуб в центре Симферополя. И это неудивительно, ведь Олег был геймером и 8 лет увлекался киберспортом.

В 2011 году он снял свой первый фильм Гамер. Премьера состоялась в симферопольском кинотеатре Космос и собрала полный зал зрителей. После выпуска фильма Олег прекратил предпринимательскую деятельность и занялся творчеством.

Гамер был представлен на Роттердамском кинофестивале, также он был награжден призом Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале Дух огня в Ханты-Мансийске. На 3-м Одесском международном кинофестивале картина Сенцова была удостоена специального диплома жюри. В мае 2012 года Гамер получил приз в 1 тысячу долларов США на 3-м международном кинофестивале в Трускавце.

В июле 2013 года Сенцов приступил к съемкам нового фильма Носорог про детей 90-х годов XX века. Бюджет фильма составил 1 млн долларов США, 43% из них было выделено правительством Украины.

Задержание и “суд”

Весной 2014 года Сенцова задержали в Крыму российские правоохранители. Ему предъявили подозрение в терроризме. В августе 2015 года он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Его обвинили в проведении террористических актов в Крыму.

Сенцов не признал себя виновным, заявил о применявшихся к нему пытках и назвал дело политическим и сфабрикованным. Ряд международных правозащитных и кинематографических организаций выступили в поддержку Сенцова.

На данный момент он прибывает в колонии Белый медведь в Лабытнанги (Россия).

14 мая 2018 года режиссер начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных.

– Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужден российским судом и находящийся в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине! – написал Сенцов в заявлении.

Примечание. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Четверо из них держат голодовку – это сам Олег Сенцов, а также Александр Кольченко, Александр Шумков и Владимир Балух.

Сейчас идет 61 день голодовки. На 26-й день у Олега случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии. У него проблемы с почками и сердцем. За время голодовки он потерял 15 килограммов и сейчас весит 75 при росте в 190 сантиметров и, как отмечают его близкие, “очень постарел”.

По словам врача-анестезиолога израильской университетской клиники Хадасса Владимира Бродского, Олег рискует умереть в любой момент. После 47-го дня голодания Сенцов перешел границу невозврата и в лучшем случае он на всю жизнь останется инвалидом.

– Даже если Россия отпустит Сенцова, вывезти с севера его будет невозможно – дорогу ни самолетом, ни поездом он не переживет. Всей информации, о том как поддерживают жизнь Сенцова колония адвокату не оказывает. Дмитрий Динзе только знает, что Олегу капают питательную смесь.

Как выглядит Сенцов сейчас наглядно демонстрируют вот эти кадры. Это первое за два года видео с колонии:

5 июля его навестила сестра Наталья Каплан. Это было их первое свидание за 4 года с момента оглашения приговора в Ростове-на-Дону в 2014 году.

– Мы говорили на свидании 2 часа и я не переводила для СМИ всю нашу беседу, потому что не считала это нужным и важным. Для многих он герой и что-то вроде идола. Это, на самом деле, грустно. Он просто человек, – подчеркнула Каплан.

Тюремные записки

Свои мысли и чувства Сенцов часто изливает на бумагу. Вот последние письма из колонии.

В этом письме Сенцов обратился ко всем, кто его поддерживает и добивается его освобождения.

Текст письма.

Тем, кто надел футболки и не только!

Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то что вы делаете.

За то, что не молчите. Не бояться – это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то лишь недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость.

Я понимаю, что вы рискуете, открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий не потому, что их не знаю или не ценю, а боюсь просто кого-то забыть или особо выделить. Я благодарен вам всем.

Сдвиг в сознании советских людей, приведших сначала к перестройке, а потом к краху империи и свободе начался именно когда кинематографисты начали эти перемены со своего съезда в 80-х годах прошлого века.

Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране.

Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы!

Ваш Олег Сенцов.

22.06.2018

В этом письме Олег рассказал о своем самочувствии:

“Римма, привет! Спасибо за очередное прекрасное письмо. Не удивляйся, что ответ приходит нескоро. Это же не обычная электронная почта, которая приходит на мой ноутбук!:) Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом его распечатывают и отдают мне и может не в тот же день. Потом я пишу ответ и процедура повторяется в том же порядке. Так что если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличии от электронных, судьбу которых можно отследить. Со звонком та же ситуация – пробиться очень сложно. Там из-за рубежа один автомат на весь лагерь. Поэтому конечно пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок разрешат, сама понимаешь, такая ситуация вокруг меня; и тут в том числе, так что не парьтесь, есть же письма!

Я чувствую себя нормально, не смотря на 51 день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть.”

(Дальше о постановке пьесы “Номера”)

“Вообще спасибо Вам всем за то, что Вы делаете. Надеюсь, что спектакль получится и получится хорошим.

И за детский проект “КлассАкт” отдельное спасибо. Детки – это наше все, детки – это мы в будущем, и хорошо, что вы о них заботитесь.

Удачи! Обнимаю и уважаю. Олег. 3.07.18 г.”

Цитаты

О попытке российского суда считать его гражданином России:

– Я был и остаюсь гражданином Украины. Я не признаю аннексии Крыма и военного захвата Крыма Российской Федерацией. Я не крепостной, меня нельзя передать вместе с землей.

О заключении:

– Я не боюсь этих угроз (о длительном заключении – Ред.) и назначенный срок – 20 лет – мне не страшен. Я знаю, что эпоха правления кровавого карлика в вашей стране закончится раньше.

О Крыме:

– Спасибо тем, кто считает что “Крым не наш”, и вообще… Надеюсь, что Москва все же не войдет в состав “ДНР”.

О свободе:

– Сейчас я живу в тюрьме – вот и вся моя жизненная позиция. Считаю себя намного более свободным, чем подавляющее большинство россиян, которые живут в чеховском футляре и оттуда через дырочку любят Путина.

Об убеждениях:

– Трусость – самый страшный грех на Земле. Большая измена начинается иногда с маленькой такой трусости… Когда тебе надевают мешок на голову, немного бьют, и через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений, оговорить себя в чем угодно, оклеветать других людей, только чтобы перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать.

О кино:

– Хорошо, если твое кино успешно, его смотрит много людей, оно приносит деньги и ты можешь пойти купить себе бутерброд с икрой. Однако это не главное. Ты же не ради этого снимаешь кино. Если снимать ради этого – получится Обитаемый остров.

Кто ждет Сенцова

В первую очередь Сенцова, конечно, ждут его близкие и друзья. Поддерживают его и люди по всему миру, они открыто выступают против заключения Олега. Об этом свидетельствуют многочисленные акции в его поддержку, концерты и флешмобы.

1-2 июня по всему миру прошла глобальная акция #SaveOlegSentsov. Тысячи людей вышли на улицы Парижа, Лондона, Праги, Вашингтона, Афин, Сиднея и других городов, чтобы поддержать Сенцова. Акции прошли и в 30 городах Украины.

В эти дни в Киеве на Майдане независимости собралось тысяча человек. Они держали в руках плакаты с надписями Free Sentsov (Свободу Сенцову), Save Oleg Sentsov (Спасите Олега Сенцова), Freedom for all ukrainian prisoners (Свободу всем украинским политзаключенным).

Акция на Майдане независимости.

Отдельные активисты вышли с плакатами, на которых указаны фамилии четырех голодающих политзаключенных.

2 июля на НСК Олимпийский состоялась еще одна акция в поддержку Сенцова. Люди развернули на трибунах стадиона баннер с надписью “Олег Сенцов, Украина с тобой”, зажгли файеры и cпели Гимн Украины.

Откликнулся на акцию и президент Петр Порошенко.

– Мы все вместе выражаем слова солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленно освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Романа Сущенко, Александра Кольченко и всех украинских политических заключенных, находящихся в застенках РФ, временно оккупированных Донецкой области и аннексированном Крыму, – написал он в Facebook.

Кинематографисты глава Госкино Филипп Ильенко, режиссер Олесь Санин и актер Вячеслав Довженко снялись в видео, в котором прочитали рассказ Автобиография из сборника Рассказы Сенцова.

– Многие спрашивают, чем я могу помочь Олегу Сенцову. Я считаю, что каждый человек может сделать что-то для него. Мы хотим привлечь к этой акции как можно больше людей. Чтобы большинство из них заговорило языком Олега, который отображается в его рассказах, – объясняет идею акции кинопродюссер Анна Паленчук.

В Пирогово с помощью трафарета выстригли на траве огромный призыв освободить политзаключенного #Free Sentsov.

6 июля в Одессе на Потемкинской лестнице активисты провели зрелищный флешмоб с зажжением фаеров, требуя освободить находящихся в российских тюрьмах украинцев, в том числе незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова.

Люди выстроились почти на всех пролетах, держа в руках огромные растяжки в определенном порядке. В результате снизу читалось: “Олег Сенцов, Украина с тобой”.

В тот же день в Москве прошел концерт. Среди участников мероприятия – Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Мария Алехина, артисты Театра.doc и другие.

На концерте показали фрагменты из фильма Процесс Аскольда Курова о деле, по которому осужден режиссер, а также представлен проект Рассказы – видеозаписи чтения рассказов Сенцова.

С 13 по 16 июля во многих странах мира вновь пройдет глобальная акция #SaveOlegSentsov. Список городов еще формируется.

Сегодня, в День рождения Сенцова, в соцсетях проведут массовый флешмоб. Чтобы принять участие в нем, надо распечатать фотографию политзаключенного, сфотографировать снимок на фоне достопримечательности своего города и разместить с хэштегом “Save Oleg Sentsov” в социальных сетях. Присоединиться к акции призывает группа в Facebook Save Oleg Sentsov.

Организаторы просят под фото ставить геолокацию, чтобы продемонстрировать масштабность поддержки по всему миру.

К слову, на Факты ICTV вы найдете последние новости о Сенцове и других незаконно осужденных в России в разделе Политзаключенные Украины.

ВИДЕО: Ольга Чайко/Facebook; 435 Films Distribution; МБХ медиа; Крым.Реалии.



ФОТО: Hromadske; tvrain.ru; Inforos.ru.