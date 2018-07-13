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Закон об образовании: Порошенко договорился о продолжении диалога с Венгрией

Президент Петр Порошенко договорился о продолжении диалога с Венгрией касательно языковой статьи закона об образовании.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о продолжении диалога касательно языковой статьи закона об образовании, передает 112 Украина.

С представителем Венгрии президенту удалось поговорить во время саммита НАТО в Брюсселе.

– У нас есть и должен быть диалог с венграми. Могу сказать, что на саммите НАТО у меня была короткая встреча с премьером Орбаном. Мы договорились, что на уровне министров иностранных дел и министров образования мы продолжим диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии. Но Украина будет защищать свои национальные интересы, – сказал Порошенко.

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К слову, Венгрия хочет, чтобы в Украине приняли закон, который предоставит венгерскому языку возможный статус официального в определенных регионах.

 

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