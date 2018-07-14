Активиста Рамазанова выпустили из СИЗО в Крыму

В аннексированном Россией Крыму выпущен из СИЗО крымскотатарский активист Исмаил Рамазанов, которого обвиняют в “раздувании ненависти” с помощью интернет-рации Zello.

Суд 12 июля отказался продлить арест крымскотатарскому активисту Исмаилу Рамазанову. При этом он уже провел в СИЗО Симферополя почти полгода и через 10 дней все равно должен был выйти на свободу. Мера пресечения Рамазанова изменена на подписку о невыезде, сообщает общественное объединение Крымская солидарность.

Рамазанов был задержан 23 января. Он утверждал, что был избит при задержании сотрудниками ФСБ.

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Рамазанов фигурирует среди 64 украинских заключенных в России, освобождения которых требует Олег Сенцов. Украинский режиссер уже два месяца держит голодовку в российской колонии с такими требованиями.

Напомним, мать политзаключенного Олега Сенцова написала Путину ходатайство о помиловании еще 22 июня, а 26 июня его передали Путину.