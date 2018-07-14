Боевики активизировались на всех направлениях. Ранены военные ВСУ

Боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 2 раза с тяжелого вооружения. Ранены двое военных.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На Луганском, Попаснянском, Светлодарском и Горловском направлениях отмечались единичные обстрелы подразделений ООС в районах населенных пунктов Крымское, Кряковка, Троицкое, Новолуганское и Южное. При этом, противник применил по защитникам Новолуганського 82-мм миномет и выпустил 8 мин.

На Донецком направлении оккупанты продолжили активные провокационные меры, чтобы вызвать огонь в ответ. Применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг обстрелял позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Марьинка, Опытное, Каменка и Пески.

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На Мариупольском направлении за прошедшие сутки вновь учтено наибольшее количество обстрелов.

Прицельный, провокационный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали по позициям возле населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик.

По уточненным данным разведки 4 оккупантов ранены.

Напомним, во время боевых действий на Донбассе 10 июля погиб 23-летний военный из Львовской области Владимир Лужецкий.

Фото: УНИАН.