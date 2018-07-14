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Часть вертолетов Airbus пойдет ВСУ – Порошенко

Порошенко заявил о необходимости направить часть вертолетов Airbus Helicopters для нужд ВСУ.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с представителями компании Airbus Helicopters, которая намерена поставить Украине 55 вертолетов, отметил, что часть этой авиатехники могла бы пойти для нужд Вооруженных сил Украины, и попросил внести уточнения при реализации контракта.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, в ходе встречи с исполнительным директором компании Airbus Helicopters Бруно Эвеном (Bruno Even), старшим вице-президентом, директором по региону Европа компании Airbus Helicopters Оливье Мишалоном (Olivier Michalon) и послом Франции в Украине Изабель Дюмон глава Украинского государства отметил потребность в вертолетах у Вооруженных сил Украины, особенно в условиях защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.

– Наша Украина сейчас отражает российскую агрессию и сумма, выделяемая на этот контракт, является очень значительной, и мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла бы пойти для Вооруженных сил Украины, – сказал Порошенко и попросил учесть это пожелание при подготовке основного соглашения, подписание которого должно состояться через месяц.

Порошенко отметил, что также поручил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову проработать этот вопрос и при необходимости внести уточнения по комплектации вертолетов для таких целей.

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Также Порошенко подчеркнул необходимость в вертолетах для оказания медицинских услуг в сельской местности, особенно в горных районах – Прикарпатье, Закарпатье, Львовской области.

– Также я думаю, что это будет учтено. Чтобы на сегодняшний день врач добирался до пациента не 24 часа, а мог бы за считанные минуты или хотя бы часы оказать необходимую помощь и создать условия для эвакуации пострадавшего, – отметил президент.

Как сообщалось, Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине, которое предусматривает в том числе закупку 55 вертолетов.

Фото: airbushelicopters.ru

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