Метро на Виноградарь: сколько будут строить и какая цена

Строительство первой очереди Сырецко-Печерской линии метро до жилого массива Виноградарь обойдется в 6,3 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Предусматривает строительство двух станций метро — Мостицкая и Проспект Правды, а также ответвления в сторону будущей станции Виноградарь.

Срок строительства составит 36 месяцев.

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Финансирование затрат на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.

Ранее Факты ICTV писали, что Киевский метрополитен в системе госзакупок Prozorro объявило тендер на строительство линии метро от станции Сырец на жилой массив Виноградарь.

Фото: YouTube.