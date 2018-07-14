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Метро на Виноградарь: сколько будут строить и какая цена

Строительство первой очереди Сырецко-Печерской линии метро до жилого массива Виноградарь обойдется в 6,3 млрд гривен.

метро на виноградар

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Предусматривает строительство двух станций метро — Мостицкая и Проспект Правды, а также ответвления в сторону будущей станции Виноградарь.

Срок строительства составит 36 месяцев.

ЧитайтеКак будет выглядеть метро на Виноградарь

Финансирование затрат на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.

Ранее Факты ICTV писали, что Киевский метрополитен в системе госзакупок Prozorro объявило тендер на строительство линии метро от станции Сырец на жилой массив Виноградарь.

Фото: YouTube.

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