Морские пехотинцы США и Украины провели учения возле Крыма

В рамках международных военных учений Си Бриз взвод резервистов морской пехоты США вместе с украинскими морскими пехотинцами провели учения по нападению на воображаемого врага.

Учения прошли в Николаевской области примерно в 150 километрах от оккупированного Россией Крымского полуострова, сообщает Голос Америки со ссылкой на военное издание США Stars and Stripes.

– Автоматные очереди и минометные выстрелы раздавались в украинской степи, когда военные обеих стран обеспечивали прикрытие огнем для бронированных украинских машин БТР-4, которые быстро перевозили пехоту на позиции. Украинские пехотинцы изо всех сил помчались к целям для отработки боевых действий с целями. В тот же вечер патрули морских пехотинцев США вместе с партнерами из Украины проводили засады в темное время суток, привлекая минометную подсветку и приборы ночного видения обеих стран, -сообщает издание.

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Отработка нападений в светлое время суток и засад в темное время суток – это наземная часть учений Си Бриз в районе Черного моря, основная часть которых происходит на море. Целью учений было усилить боевую эффективность и решительность среди 17 стран-союзников и партнеров, участвующих в учениях Си Бриз в этом году.

Напомним, ВСУ отработали у Крыма оборону морского побережья и отражение наступления с оккупированных территорий.