PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Морские пехотинцы США и Украины провели учения возле Крыма/

Морские пехотинцы США и Украины провели учения возле Крыма

В рамках международных военных учений Си Бриз взвод резервистов морской пехоты США вместе с украинскими морскими пехотинцами провели учения по нападению на воображаемого врага.

Учения прошли в Николаевской области примерно в 150 километрах от оккупированного Россией Крымского полуострова, сообщает Голос Америки со ссылкой на военное издание США Stars and Stripes.

– Автоматные очереди и минометные выстрелы раздавались в украинской степи, когда военные обеих стран обеспечивали прикрытие огнем для бронированных украинских машин БТР-4, которые быстро перевозили пехоту на позиции. Украинские пехотинцы изо всех сил помчались к целям для отработки боевых действий с целями. В тот же вечер патрули морских пехотинцев США вместе с партнерами из Украины проводили засады в темное время суток, привлекая минометную подсветку и приборы ночного видения обеих стран, -сообщает издание.

Читайте: Военные учения в Крыму: РФ задействует ракетные комплексы

Отработка нападений в светлое время суток и засад в темное время суток – это наземная часть учений Си Бриз в районе Черного моря, основная часть которых происходит на море. Целью учений было усилить боевую эффективность и решительность среди 17 стран-союзников и партнеров, участвующих в учениях Си Бриз в этом году.

Напомним, ВСУ отработали у Крыма оборону морского побережья и отражение наступления с оккупированных территорий.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

США-Росія
США обвинили 12 россиян во вмешательстве в американские выборы
Как принцесса Диана? Мелания Трамп в изысканном платье на приеме
Дональд Трамп і Тереза Мей
Мэй и Трамп договорились об “амбициозной” торговой сделке
НАТО и союзники поднимут расходы на оборону до рекордного уровня
Дональд Трамп
Трамп экстренно собрал лидеров НАТО и пригрозил выходом из Альянса – СМИ
Северный поток-2: компании рискуют попасть под санкции США
Трамп назвал Германию пленником России. Что ответила Меркель
Дональд Трамп
Германия оказалась в плену России – Трамп
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка