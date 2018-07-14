PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости / МВД купило у Франции 55 вертолетов Airbus Helicopters/

МВД купило у Франции 55 вертолетов Airbus Helicopters

14 июля в Кабинете министров Украины состоялась церемония подписания контракта с французской компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов для Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте правительства.

От имени Украины подпись под документом поставил генеральный директор госпредприятия УАТП Хорив-Авиа (принадлежит МВД) Геннадий Балла, с французской стороны – гендиректор Airbus Helicopters Бруно Ивен (Bruno Even).

Контракт был подписан в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана, посла Франции в Украине Изабель Дюмон, руководителями МВД и ведомств, которые входят в его структуру.

Читайте: Украина подписала безвиз с Катаром

– Вчера президент Порошенко подписал ратификационные документы, и у нас есть все основания начать работать, step by step, так чтобы еще в этом году вертолеты были здесь, – заявил Аваков.

Посол Франции в свою очередь отметила символичность даты подписания контракта, так как сегодня отмечается национальнй праздник Франции – День взятия Бастилии.

image image image
МВД купило у Франции 55 вертолетов Airbus Helicopters / 3 фотографии

Напомним, Украина покупает для МВД 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125. В 2018 году МВД планирует получить первые четыре вертолета для новой службы реагирования министерства. Общая сумма сделки составляет 551 млн евро, из которых 475 млн евро привлекаются в виде кредита под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков.

МВД объяснило закупку вертолетов необходимостью обновления авиапарка.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

У США гелікоптер впав на житловий будинок
В США вертолет упал на жилой дом
Фейкові новини
Во Франции приняли закон против фейковых новостей
Под Мариуполем вертолет ВСУ пронесся над головами пляжников
Во Франции гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете
Дональд Трамп і Еммануель Макрон
Выход Франции из ЕС: Трамп предложил Макрону сделку – СМИ
священник ударил ребенка
Во Франции священник ударил ребенка, который плакал во время крещения
Версаль
Во Франции закрыли Версаль и Триумфальную арку – причина
Крым – русский! Реакция МИД Украины на скандальное заявление Трампа
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка