14 июля в Кабинете министров Украины состоялась церемония подписания контракта с французской компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов для Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте правительства.

От имени Украины подпись под документом поставил генеральный директор госпредприятия УАТП Хорив-Авиа (принадлежит МВД) Геннадий Балла, с французской стороны – гендиректор Airbus Helicopters Бруно Ивен (Bruno Even).

Контракт был подписан в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана, посла Франции в Украине Изабель Дюмон, руководителями МВД и ведомств, которые входят в его структуру.

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– Вчера президент Порошенко подписал ратификационные документы, и у нас есть все основания начать работать, step by step, так чтобы еще в этом году вертолеты были здесь, – заявил Аваков.

Посол Франции в свою очередь отметила символичность даты подписания контракта, так как сегодня отмечается национальнй праздник Франции – День взятия Бастилии.





МВД купило у Франции 55 вертолетов Airbus Helicopters / 3 фотографии

Напомним, Украина покупает для МВД 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125. В 2018 году МВД планирует получить первые четыре вертолета для новой службы реагирования министерства. Общая сумма сделки составляет 551 млн евро, из которых 475 млн евро привлекаются в виде кредита под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков.

МВД объяснило закупку вертолетов необходимостью обновления авиапарка.