Проезд в метро Киева подорожал: как сэкономить

14 июля в Киеве проезд на всех видах общественного транспорта подорожал до 8 грн. Это касается и метро, ​​но есть способы сэкономить. Факты ICTV выяснили, как это сделать.

Подорожание проезда в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение КГГА о повышении тарифов на проезд в столичном транспорте – метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке – с субботы, 14 июля. Разовый билет теперь стоит 8 грн.

Однако до конца июля можно ездить в городском пассажирском транспорте по ранее преобретенным по старой цене жетонам и разовым билетам старого образца – без доплаты.

В то же время те, кто привык рассчитываться банковской картой, будут платить как за разовую поездку – по 8 грн.

Повышение тарифов не сказалось на пенсионерах, ветеранах АТО, чернобыльцах и других льготных категориях граждан.

Что изменится в метро

В Киевском метрополитене подробно рассказали, как будет происходить переход на новые тарифы:

записанные поездки на бесконтактные карточки метро или метропас остаются действительными (метропас можно пополнить на Кловской, бесконтактные карточки метро – на любой станции);

до конца июля все приобретенные месячные проездные билеты остаются действительными;

синие жетоны заменят на зеленые – к августу их можно обменять без доплаты;

один жетон обменивается в любой кассе, два и больше – в сервисных центрах на станциях Майдан Незалежности, Дорогожичи, Политехнический институт, Дарница (вестибюль №2) с 8.00 до 19.00 без выходных;

до сентября синие жетоны можно обменять пропорционально или с доплатой в сервисных центрах на станциях на указанных выше станциях.

с 1 сентября синие жетоны обмену не подлежат.

Как сэкономить на проезде в метро

Если приобрести сразу 50 поездок в метро на специальную карточку, одна поездка будет стоить 6,5 грн.

Можно также пользоваться ранее приобретенными пластиковыми бесконтактными карточками.

Новые проездные

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) стоит 390 грн, а в метрополитене – 610 грн;

на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) – 570 грн;

на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) – 670 грн.

Кроме того, метрополитен ввел новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации:

10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн);

14 поездок на 7 дней (за 104 грн);

30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн).

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Напомним, в мае стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 14 июля составит 8 гривен.