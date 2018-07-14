PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Ремонт Шулявского моста: сколько стоит и когда закончат/

Ремонт Шулявского моста: сколько стоит и когда закончат

Капитальный ремонт Шулявского путепровода обойдется в 1 млрд грн и будет продолжаться не более 1 года.

ремонт шулявского моста

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет его пресс-служба.

– Мы поставили перед собой задачу за год полностью отремонтировать этот мост, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Более 1 млрд гривен будет стоить реконструкция этого моста, – отметил Кличко.

Читайте: Шулявский мост ремонтируют. Как объехать

По словам мэра, Шулявский путепровод является важным объектом транспортной инфраструктуры столицы, поэтому восстановить его надо как можно быстрее.

Кличко подчеркнул, что 75 мостов и путепроводов Киева также требуют капитального ремонта.

Напомним, зимой в Киеве обвалилась часть Шулявского моста, который реконструировали последний раз 30 лет назад.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Подорожание проезда в Киеве с 14 июля – заявление Кличко
Киевсовет принял детальный план территорий Троещины
Киевсовет своим решением подтвердил создание музея на Почтовой площади
Київрада
Раскопки на Почтовой: артефакты решили сохранить
Кличко: Реванш против Льюиса сорвала его мама
Американцы выстраивались в длинные очереди, чтобы взять автограф у Виталия Кличко
Виталий Кличко стал первым украинцем, включенным в Международный зал боксерской славы
Виталия Кличко официально включат в Международный зал боксерской славы
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка