Ремонт Шулявского моста: сколько стоит и когда закончат

Капитальный ремонт Шулявского путепровода обойдется в 1 млрд грн и будет продолжаться не более 1 года.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет его пресс-служба.

– Мы поставили перед собой задачу за год полностью отремонтировать этот мост, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Более 1 млрд гривен будет стоить реконструкция этого моста, – отметил Кличко.

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По словам мэра, Шулявский путепровод является важным объектом транспортной инфраструктуры столицы, поэтому восстановить его надо как можно быстрее.

Кличко подчеркнул, что 75 мостов и путепроводов Киева также требуют капитального ремонта.

Напомним, зимой в Киеве обвалилась часть Шулявского моста, который реконструировали последний раз 30 лет назад.