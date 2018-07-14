Ремонт Шулявского моста: сколько стоит и когда закончат

Капитальный ремонт Шулявского путепровода обойдется в 1 млрд грн и будет продолжаться не более 1 года.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет его пресс-служба.
– Мы поставили перед собой задачу за год полностью отремонтировать этот мост, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Более 1 млрд гривен будет стоить реконструкция этого моста, – отметил Кличко.
Читайте: Шулявский мост ремонтируют. Как объехать
По словам мэра, Шулявский путепровод является важным объектом транспортной инфраструктуры столицы, поэтому восстановить его надо как можно быстрее.
Кличко подчеркнул, что 75 мостов и путепроводов Киева также требуют капитального ремонта.
Напомним, зимой в Киеве обвалилась часть Шулявского моста, который реконструировали последний раз 30 лет назад.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+