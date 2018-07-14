Народный депутат Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку и отказалась от медицинской помощи СИЗО.

Фотокопия письма опубликована на официальной странице депутата в Facebook.

Нардеп заявила, что объявляет бессрочную голодовку из-за того, что у нее не было возможности высказаться в свою защиту в суде.

Также Савченко отказалась от врачебного надзора в пенитенциарной системе Украины из-за недоверия к врачам.

Читайте: Савченко написала письмо Путину (ДОКУМЕНТ)

Вчера судья Шевченковского районного суда Владимир Бугиль оставил Савченко под стражей до 10 сентября.

Напомним, 22 марта, Верховная Рада поддержала представление ГПУ на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

Савченко обвиняют в подготовке теракта и государственного переворота.

Результаты экспертизы на полиграфе подтвердили, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в правительственном квартале и здании Верховной Рады, а также обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства.

Фото: Facebook.