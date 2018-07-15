Автокефалию Украинской церкви не остановить – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никто не сможет остановить процесс автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом глава государства сказал в Зарванице Тернопольской области на торжествах по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси.

– Говорят, нельзя остановить идею, время которой пришло. Идея автокефалии является именно такой идеей. К Томосу нас подводит сама логика исторического процесса, логика развития нашей нации и государства, – заявил президент.

По его словам, именно в это место каждый год направляются десятки тысяч верующих Украинской греко-католической церкви, чтобы объединиться в общей молитве.

– Зарваница – одно из самых известных святых мест Европы, которое в братолюбивом духе христианского единства открыто для верующих других церквей, – подчеркнул президент.

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Ранее стало известно, что Томос о предоставлении автокефалииУкраинской православной церкви уже написан.

Фото: прес-служба АП