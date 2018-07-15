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На Киев надвигаются ливни и грозы

Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Киеве в ближайшие два дня.

Об этом сообщает ГСЧС.

– 16 июля по Киеву переменная облачность. Кратковременный дождь (ночью местами небольшой), местами гроза, – говорится в сообщении.

Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 17 июля, местами сильные дожди, грозы, а 18 июля будет облачно с прояснениями, ночью ожидается 15-17°, а днем 21-23°.

Читайте: В Ивано-Франковской области река вышла из берегов и смыла колыбу

К слову, ранее синоптики дали подробный прогноз погоды в Украине на июль.

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