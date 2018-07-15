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На военных складах в Одессе нашли тонны просроченных консервов

На прошлой неделе во время внеплановой проверки Минобороны на складах 46-го Объединенного центра обеспечения ВСУ в Одессе выявили тонны бракованной тушенки без документов.

Просрочена тушонка

Об этом сообщил в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков.

По его словам, перед выходными на склады прибыла комиссия, возлавляемая заместителем министра обороны.

– В ближайшие две недели весь склад будет “вывернут наизнанку”, от учета до зарплат, от складов до сертификатов. Опечатано все, каждое помещение, каждый склад теперь будут изучать под микроскопом, – отметил Бирюков.

От также отметил, что офицер, руководящий центром обеспечения с 2003 года, неожиданно “заболел” ангиной.

К слову, еще в 2016 году правительство одобрило изменения в нормах питания военнослужащих – это позволит закупать сухпайки нового образца, с сухофруктами, шоколадом и кофе.

ФотоЮрий Бирюков

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