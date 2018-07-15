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ООС: боевики в очередной раз сорвали “тишину” и понесли потери

За сутки оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, один раз применив запрещенный Минскими соглашениями 120-миллиметровый миномет. К сожалению, двое военных ранены.

ООС

В целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой, сообщает пресс-центр ООС.

Враг вел провокационный огонь в районе Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя, пытаясь заставить ВСУ открыть ответный огонь.

– В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза обстреляли позиции украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово, – сообщает штаб.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, трое ранены.

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Напомним, во время боевых действий на Донбассе 10 июля погиб 23-летний военный из Львовской области Владимир Лужецкий.

Фото: Міноборони

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